Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

По его словам, на таких мероприятиях Кикабидзе "хорошо зарабатывает".

"У него в договоре написано, что о его приезде никто не должен знать и чтобы это никак не комментировалось. Тем не менее договоры он подписывает, а не просто приезжает и уезжает", — рассказал Клюев.

Артист отказался назвать источник этой информации, однако отметил, что "хорошо знает эту публику". Он также напомнил, что слава Кикабидзе родилась в России, а не в Грузии.

"Потому что в Грузии он был просто музыкантом, и все, и не больше. Не выдающимся музыкантом", — сказал Клюев.

Актер Вахтанг Кикабидзе отказался выступать в России в августе 2008 года — после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии. Также он отказался от врученного президентом России ордена Дружбы народов, заявив, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами.