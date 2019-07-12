Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
По его словам, на таких мероприятиях Кикабидзе "хорошо зарабатывает".
"У него в договоре написано, что о его приезде никто не должен знать и чтобы это никак не комментировалось. Тем не менее договоры он подписывает, а не просто приезжает и уезжает", — рассказал Клюев.
Артист отказался назвать источник этой информации, однако отметил, что "хорошо знает эту публику". Он также напомнил, что слава Кикабидзе родилась в России, а не в Грузии.
"Потому что в Грузии он был просто музыкантом, и все, и не больше. Не выдающимся музыкантом", — сказал Клюев.
Актер Вахтанг Кикабидзе отказался выступать в России в августе 2008 года — после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии. Также он отказался от врученного президентом России ордена Дружбы народов, заявив, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами.