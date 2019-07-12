«Точу зуб»: Малахов рассказал об обиде на Малышеву 

Ведущий программ о здоровье Геннадий Малахов заявил в интервью «Собеседнику», что был возмущен мнением ведущей шоу «Жить здорово!» Елены Малышевой о нем.
Малахов подчеркнул, что не смотрит передачу «Жить здорово!», однако ему регулярно рассказывают о том, что там происходит.
«Я слышал, что она показывала танец матки, что обрезала крайнюю плоть в прямом эфире! Мне люди звонили, рассказывали. Я не знаю, ради чего она это делает. (…) У нас с ней всегда были разные подходы. Я занимаюсь лечением безлекарственными методами, а у нее другой подход», — рассказал он.
По словам Малахова, несмотря на то, что они не общаются, у него есть претензии к коллеге.
«Я действительно имею на нее зуб. В одном из интервью, которое мне попалось на глаза, у нее спросили: «Как вы относитесь к Геннадию Малахову?» Она, толком меня не зная, сказала, что таких, как я, надо сажать. Я был очень удивлен», — подчеркнул он.
Геннадий Малахов также рассказал изданию, что сейчас у него нет эфиров на телевидении и своим опытом он делится на YouTube, где завел страницу и выложил на нее за несколько лет более полутора тысяч роликов, в том числе о «целебной кулинарии».
Ранее, по данным URA.RU, Геннадий Малахов усомнился, что употребление фастфуда может привести к развитию рака. По словам Малахова, в умеренном количестве фастфуд можно употреблять без вреда для здоровья.