Играющих в «лопатобол» рабочих сняли на видео

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Играющих в «лопатобол» подмосковных рабочих сняли на видео 

Мослента 1 час назад
Жители Подмосковья обратили внимание на дорожных рабочих, развлекавшихся на стройплощадке. Соответствующий ролик был опубликован в сообществе «Подслушано | Истра» во «ВКонтакте».
По информации автора поста, видео было снято в районе железнодорожного моста неподалеку от поселка Манихино в городском округе Истра Московской области. На записи видно, как несколько человек перебрасывают с лопаты на лопату похожий на камень объект.
«Под такую игру с совковой лопатой и камушком вечно готовы стоять на светофоре у поста ГАИ. Ни один спортивный снаряд не попал в проезжающие машинки. Талантища! (…) Такой душевной игры я еще не видела», — говорится в подписи к ролику.
В свою очередь в подрядной организации, которая занимается реконструкцией трассы А-107 в районе Волоколамского шоссе, заявили, что подобные действия на строящемся объекте недопустимы, пишет «Подмосковье сегодня».
По словам представителя компании «МОИСС» Владислава Исадова, на видео фигурируют студенты-практиканты, которые не осознавали, что такие «шалости» могут быть опасны.
«Даже если это был обеденный перерыв, рабочие должны находиться не на стройке, а в зоне строительного городка: отдыхать, читать книгу. Если у людей остались силы на то, чтобы развлекаться физически с помощью "лопатобола", значит, они плохо работали», — заключил собеседник издания.
Он добавил, что серьезных последствий для героев ролика не будет. Руководство организации планирует провести для них повторный инструктаж по правилам безопасности, а также побеседовать с контролирующими их работу прорабами.
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Общество , Видео , ГИБДД , Истра , Московская область
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