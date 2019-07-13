«Wanted»: россиянам официально начнут платить за доносы на преступников

Стали известны расценки на доносы в России Минюст утвердил приказ МВД о выплате вознаграждения гражданам, помогающим полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений. Полиция будет платить доносчикам миллионы.

МВД России с далекого 2012 года пыталось узаконить вознаграждение за помощь в поимке преступников. На радость всему ведомству Минюст легализировал такие действия со стороны правоохранителей. Теперь любой гражданин России, который помог полиции поймать преступника, сможет получить немалое вознаграждение наличными. Минимальная премия составляет несколько тысяч рублей, а максимальная — свыше 3 миллионов.

Как должно быть

К слову, с принятием так называемого закона ничего не изменилось. Все вышесказанное действовало и ранее. Только теперь, более четко урегулировали вопрос выделения денег и их движение внутри самого МВД. Некоторые граждане уже начали следить за официальным сайтом ведомства. Посетив его, в разделе «Розыск» можно прочитать информацию о преступнике и узнать ту «кругленькую» сумму, которую можно получить за его поимку. Выходит, что чем «круче» преступник, тем больше вознаграждение.

Если кто-то узнал преступника и решил на этом заработать, то нужно, естественно, обращаться в полицию. Далее информатор пишет заявление, которое фиксируют. Когда преступник будет пойман, то ему выплатят полагающуюся сумму. Деньги могут быть выплачены как наличными, так и на банковскую карту. А вот вопрос уплаты налогов возложен исключительно на совесть получателя.

Нынешняя схема

Старшее поколение помнит, как в 90-х уже проводилась такая практика поощрения информаторов. Так что назвать это какой-то новинкой не выйдет. К примеру, за Шамиля Басаева в свое время обещали 1 млн долларов, но выплатили ли эти деньги кому-либо неизвестно. А вот за сведения о Масхадове действительно были выплачены обещанные 300 млн руб.

Официально МВД стало платить за такую информацию уже в 2012 году. Именно с тех пор 3 года подряд в бюджет закладывали 285 млн руб. В нынешнем году в базе полиции есть преступники, за которых обещают по 1 млн руб.

Юристы уверены, что ничего особенно здесь нет. Во многих странах информаторам уже давно платят немалые деньги. Подобная схема работает, например, в Соединенных Штатах. Все же, многие люди не уверены в такой помощи. В России нет программы защиты свидетелей подобной американской. Да и не исключен вариант, когда подельники преступников попросту отомстят информатору.

Как это работает за границей

Информацию о преступниках впервые стали предоставлять жители Англии. В США эта схема стала активно развиваться в 19 веке. В те времена информаторам платило не только государство, но и богатые частные лица. Сейчас это общемировая практика. То же ФБР постоянно публикует информацию о преступниках и о том вознаграждении, которое за них можно получить.

В России не исключают коррупционную составляющую. Эксперты предполагают, что обычный полицейский может слить информацию своему другу. Тот в свою очередь придет с этим в полицию и получит немалые деньги, которые и разделит с хитрым опером. В МВД же уверяют, что такое не произойдет, и они все тщательно контролируется.