«Помереть должен»: диктор Березин о страшной опухоли

По словам Березина, спасти его помогла девушка Маргарита.

"Узнал ее в тот самый момент, когда я помереть должен был", — цитирует Березина издание "Дни.ру".

Березин почувствовал недомогание несколько лет назад, врачи нашли у него опухоль в позвоночник. Не сразу они поняли, доброкачественная это опухоль или злокачественная. С Маргаритой его познакомил друг. Девушка не стала смотреть его документы и сказала, что у Березина гемангиома, пообещав его полечить. Березин воспользовался и его предложением, и традиционной медициной.

"Это человек, у которого феномен третьего глаза. Она просто видит, что у тебя внутри. Если бы не это, я бы погиб. Если бы не от гемангиомы, то от проблем с сердцем", — уверен он.

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