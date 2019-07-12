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«Помереть должен»: диктор Березин о страшной опухоли 

Газета.Ru + ещё 4 6 часов назад
Фото: Газета.ру
Телеведущий Владимир Березин в передаче шоумена Бориса Корчевникова "Судьба человека" канала "Россия 1" рассказал о своей опухоли.
По словам Березина, спасти его помогла девушка Маргарита.
"Узнал ее в тот самый момент, когда я помереть должен был", — цитирует Березина издание "Дни.ру".
Березин почувствовал недомогание несколько лет назад, врачи нашли у него опухоль в позвоночник. Не сразу они поняли, доброкачественная это опухоль или злокачественная. С Маргаритой его познакомил друг. Девушка не стала смотреть его документы и сказала, что у Березина гемангиома, пообещав его полечить. Березин воспользовался и его предложением, и традиционной медициной.
"Это человек, у которого феномен третьего глаза. Она просто видит, что у тебя внутри. Если бы не это, я бы погиб. Если бы не от гемангиомы, то от проблем с сердцем", — уверен он.
Ранее были названы самые распространенные у россиян виды рака.
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Общество , Борис Корчевников , Владимир Березин
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