«Помереть должен»: Березин рассказал о борьбе с опухолью

Народный артист России Владимир Березин в эфире программы «Судьба человека» рассказал, как несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в позвоночнике.

Диктор сообщил, что врачи долго не могли определить характер новообразования, но, к счастью, оно оказалось доброкачественным.

Березин признался, что в тот момент ему помогла девушка по имени Маргарита, ровесница его дочери. По его словам, он ее встретил в тот момент, когда «помереть должен был».

«Она при первой встрече подошла ко мне, посмотрела на меня внимательно и сказала, что у меня гемангиома. Она обладает определенными способностями, но при этом я не могу назвать ее целителем. Именно благодаря ей я преодолел все трудности», — приводит слова диктора «Газета.ру»

По словам Березина, Маргарита также помогла ему решить проблемы с сердцем.