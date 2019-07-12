Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Помереть должен»: Березин рассказал о борьбе с опухолью 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: Газета.ру
Народный артист России Владимир Березин в эфире программы «Судьба человека» рассказал, как несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в позвоночнике.
Диктор сообщил, что врачи долго не могли определить характер новообразования, но, к счастью, оно оказалось доброкачественным.
Березин признался, что в тот момент ему помогла девушка по имени Маргарита, ровесница его дочери. По его словам, он ее встретил в тот момент, когда «помереть должен был».
«Она при первой встрече подошла ко мне, посмотрела на меня внимательно и сказала, что у меня гемангиома. Она обладает определенными способностями, но при этом я не могу назвать ее целителем. Именно благодаря ей я преодолел все трудности», — приводит слова диктора «Газета.ру».
По словам Березина, Маргарита также помогла ему решить проблемы с сердцем.
«Если бы не это, я бы погиб. Если бы не от гемангиомы, то от проблем с сердцем», — сказал диктор.
Комментарии6
Общество , Владимир Березин , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США захотели наказать Турцию за С-4004
Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным23
Не лучшая мысль: Госдеп ответил Зеленскому11
Убийца стюардессы раскрыл причину своего поступка6
Трампу запретили воевать с Ираном10
Видео
00:29
Россиянки станцевали тверк и заинтересовали полицию
Происшествия
00:51
Звонок другу? О чем договорятся Путин и Зеленский
Политика Статьи
01:49
«Очень тяжело!»: Газманов признался в алкоголизме
Шоу-бизнес Статьи
00:20
Опубликовано видео доставки С-400 в Турцию
Армия Оружие
04:10
«Шлаковые песни»: Ротару разнесли за новый репертуар
Шоу-бизнес Статьи
00:52
Звезду «Глухаря» задержала полиция
Шоу-бизнес
04:51
«Здравствуйте»: Как Путин начал разговор с Зеленским
Политика Украина
04:28
«Не надо ничего там бередить»
Наука и техника Наука
00:23
Пока вы не уснули: В Киеве сменилась власть
В мире
00:41
Играющих в «лопатобол» рабочих сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение