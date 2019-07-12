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Росгвардия захотела охранять мак и коноплю 

Lenta.ru + ещё 4 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Росгвардия планирует заняться охраной выращиваемых для науки и медицины мака и конопли. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает агентство «Москва».
В ведомстве подготовили проект постановления о порядке требований к режиму охраны посевов мака и конопли. Его подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.
Согласно проекту, охраной посевов таких растений будут заниматься на договорной основе подразделения войск Росгвардии, а также ведомственная охрана федеральных органов исполнительной власти, которая отвечает за организации, занимающиеся разведением наркосодержащих растений.
В законопроекте отдельно прописывается охрана опийного мака, который выращивают в промышленных целях, не связанных с производством ‎или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ. К его охране планируется допустить частные охранные организации.
19 июня сообщалось, что российское правительство одобрило законопроект о выращивании на территории страны конопли и опийного мака для производства лекарств и психотропных препаратов в медицинских целях, и все это для обеспечения лекарственной безопасности граждан.
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Общество , Дмитрий Медведев , Росгвардия , Правительство РФ , АГН "Москва"
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