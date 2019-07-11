Прикрылся женой: почему Невзоров гнушается больной раком Яковлевой

Жена журналиста Александра Невзорова Лидия отреагировала на обвинения в том, что он не поддерживает бывшую супругу актрису Александру Яковлеву в борьбе с раком. Женщина отметила, что публицист не обращает внимание на то, что «не входит в круг его интересов». В то же время она пожелала выздоровления артистке и призвала поддержать ее.

Жена журналиста Александра Невзорова Лидия написала пост в поддержку актрисы Александры Яковлевой, на протяжении нескольких месяцев борющейся с раком. В своем обращении женщина поблагодарила бывшую супругу публициста за то, что она «ни разу не потревожила» их семью.

«Прошло много лет и сейчас, будучи очень взрослой женщиной, я понимаю, что Яковлева сыграла положительную роль в моем браке, и я ей даже благодарна, — написала Невзорова в инстаграме.

— Она не взяла фамилию АГ [Александр Глебович Невзоров], не родила от него и не записала на него своих детей, она не делила имущество, не шантажировала, не пыталась дружить и не предавалась воспоминаниям в прессе».

Невзорова заявила, что в последнее время телеведущего обвиняют в том, что он никак не помогает бывшей жене с лечением. По ее словам, они узнали о заболевании артистки от журналистов.

«От них же я узнала, что АГ признан широкой общественностью виновным в том, что не уделяет внимания бывшей жене, не помогает ей бороться с заболеванием, не поддерживает морально и не оплачивает лечение, — сказала она. — Что я могу сказать по этому поводу? Видимо, «смерть» Бабченко и проделки Бари Каримовича с «кротом» несколько подорвали во мне веру в людскую честность».

Комментируя «равнодушие» Невзорова, женщина отметила, что он — «рептилия» и не обращает внимание на то, что «не входит в круг его интересов». В то же время она решила поддержать свою «предшественницу».

«Зарабатываю я не много, но все же, решила, что не обеднею, если направлю прибыль своего магазина за этот месяц Александре. Ни в коем случае не в качестве «благотворительности». Просто как знак внимания. И, конечно, из солидарности», — пояснила она.

В заключение женщина пожелала актрисе выздороветь. «В наше время это вполне реально», — добавила она.

Ранее Яковлева в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым рассказала, как из-за рака у нее отнялись ноги. По воспоминаниям знаменитости, это случилось, когда она собиралась в поездку в Минск.

«Не могу ходить! На следующий день я понимаю, что не могу ничего. Оказывается, это все безболезненно все происходит много лет. Ты не чувствуешь ничего. Я понимала, что что-то происходит в организме, но ничего не болело», — приводит ее слова сайт kp.ru.

В конце мая Яковлева в эфире шоу «Привет, Андрей!» призналась, что страдает от тяжелой стадии рака. По ее словам, врачи дали ей три месяца жизни. Звезда 80-х объявила, что собирается вернуться на сцену, для того чтобы самой заработать деньги на дорогостоящее лечение и не обращаться за помощью к людям.

«Я не хочу клянчить деньги. Я хочу их заработать», — цитирует ее сайт kp.ru.

Актриса отметила, что в этом ее поддержала близкая подруга — драматург Татьяна Москвина , написавшая основу для спектакля «Две женщины и лейтенант».

«Таня Москвина специально для меня написала криминальную комедию «Две женщины и лейтенант», чтобы я играла, когда самочувствие позволяет. Трое актеров на сцене, у меня главная роль. Это премьерный спектакль», — объяснила Яковлева.

Тогда член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян призвал общественность и поклонников актрисы поддержать ее.

«Достаточно проявить к человеку внимание, и у него снова появляются силы жить, — приводит его слова ФАН. — После эфира у Андрея Малахова с участием Александры Яковлевой я понял, что даже самый страшный диагноз — не повод опускать руки. Но она пришла к Малахову не жаловаться, а позвать поклонников на свой бенефисный спектакль».

Манукян также обратился к бывшему мужу актрисы Александру Невзорову, призвав его посетить спектакль в городе Пушкине Ленинградской области.