Петербуржцы пожаловались на утку‐попрошайку в вагонах метро

Петербуржцы пожаловались на женщину, пытающуюся заработать на утке. Она привязала птицу на веревку и ходит по вагонам, собирая милостыню. Об этом сообщило РИА ФАН.

По вагонам петербургского метро ходит женщина, волоча за собой привязанную за лапку утку.

По словам петербуржцев, женщина просит милостыню каждый день. Одни выразили свое недовольство, заявив, что утка «терроризирует пассажиров». Другие опасаются, что птица может переносить инфекции, предложив держаться подальше от птицы. Многие пожалели животное, которое каждый день таскают на сбор милостыни и трогают «на удачу».