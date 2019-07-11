Российская ведущая вышла в эфир с бутылкой грузинского вина в знак протеста

Ведущая телеканала «Дождь» Дарья Полыгаева вышла в эфир с бутылкой грузинского вина на столе, сообщает «Русская служба Би-би-си». Таким образом она выразила протест против возможного запрета алкоголя из этой страны в России

«Хотелось показать, что мы солидарны с жителями Грузии, и нам было бы неприятно возвращаться в атмосферу 2006 года, когда в России впервые запретили грузинское вино», — отметила она.

Полыгаева добавила, что не считает свой поступок в эфире «каким-то демаршем».

По словам ведущей, во время эфира она не думала о том, какой будет реакция на ее действия в эфире, но результат приятно удивил.

«Ко мне в Facebook неожиданно начали добавляться в друзья жители Грузии, грузинское СМИ написало о нашем эфире, и некоторые жители Грузии начали меня благодарить в Instagram и приглашать в гости», — рассказала Полыгаева.

Она пояснила, что никогда не была в Грузии, но, учитывая такой теплый прием в соцсетях, теперь планирует приехать. По ее словам, вино в редакции выпили уже после эфира.

Вечером 7 июля в эфире передачи на телеканале «Рустави 2» журналист Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина . Телеканал принес извинения, но не стал увольнять сотрудника. В Кремле поведение грузинского журналиста раскритиковали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое поведение «недостойным грузинского народа».