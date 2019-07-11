Умер режиссер и актер МДТ Олег Дмитриев

Режиссер и актер Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ) Олег Дмитриев умер на 50-м году жизни в Санкт-Петербурге , сообщили в театре.

"Ушёл из жизни наш товарищ, актер театра, режиссер Олег Дмитриев… О дате и времени прощания с ним мы сообщим дополнительно", — говорится в сообщении на сайте театра.

Олег Дмитриев родился в 1970 году в Ленинграде. В 1995 году он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, артистом МДТ он стал сразу после окончания академии. Дмитриев был ассистентом режиссера в спектаклях "Молли Суини", "Чайка", "Повелитель мух", а также режиссером-ассистент спектаклей Gaudeamus и "Коварство и любовь". Также он исполнял роли "Бесы", "Король лир", "Жизнь и судьба" и других.

Кроме того, Дмитриев являлся основателем Авторского театра.