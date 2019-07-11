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Умер Олег Дмитриев 

Рамблер + ещё 14 8 минут назад
Фото: mdt-dodin
Режиссер и актер петербургского Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ) Олег Дмитриев скончался на 50-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на сообщение на сайте театра.
Олег Дмитриев — выпускник ЛГИТМиК, ученик Льва Додина. В МДТ работал с 1990 года, выступал в качестве актера и режиссера.
Дебютный спектакль «Любовь дона Перлимплина» поставил в 2004 году.
В 2002 году Дмитриев начал преподавать в родном вузе, который к тому времени сменил название на Российский государственный институт сценических искусств, работал на кафедре режиссуры в Мастерской Льва Додина. В 2008 году организовал и возглавил Авторский театр.
Общество , Олег Дмитриев , Лев Додин , ИТАР-ТАСС
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