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В эфире «России 1» стартовал телемост между Россией и Украиной 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Впервые за последние несколько лет между Россией и Украиной начался телемост — он проходит в рамках программы "Надо поговорить" в эфире канала "Россия 1".
Ранее анонс программы "Надо поговорить" вызвал бурное недовольство украинских политиков и журналистов. Генпрокуратура Украины возбудила против канала NewsOne, который должен был поддерживать телемост с украинской стороны, дело по статье "покушение на совершение государственной измены". В понедельник телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз физической расправы в свой адрес. После этого телеканал "Россия 1" сначала пригласил участников в свою студию в Москве, а позже заявил, что украинская сторона выйдет в эфир с помощью Skype.
В студии "России 1" ведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов.
Телеканал ранее заявлял, что участвовать в программе будут российско-украинские семьи — некоторые из них поддерживали общение, а некоторые возобновят его прямом в эфире. На программе не будут обсуждать политические вопросы.
В четверг телеканал Newsone на своем сайте заявил, что обратился к международным организациям из-за давления украинских властей, а также угроз в адрес журналистов и сотрудников.
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Комментарии8
Общество , Мария Ситтель , Андрей Малахов
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