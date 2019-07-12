В эфире «России 1» стартовал телемост между Россией и Украиной

Впервые за последние несколько лет между Россией Украиной начался телемост — он проходит в рамках программы "Надо поговорить" в эфире канала "Россия 1".

Ранее анонс программы "Надо поговорить" вызвал бурное недовольство украинских политиков и журналистов. Генпрокуратура Украины возбудила против канала NewsOne, который должен был поддерживать телемост с украинской стороны, дело по статье "покушение на совершение государственной измены". В понедельник телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз физической расправы в свой адрес. После этого телеканал "Россия 1" сначала пригласил участников в свою студию в Москве, а позже заявил, что украинская сторона выйдет в эфир с помощью Skype.

Телеканал ранее заявлял, что участвовать в программе будут российско-украинские семьи — некоторые из них поддерживали общение, а некоторые возобновят его прямом в эфире. На программе не будут обсуждать политические вопросы.

В четверг телеканал Newsone на своем сайте заявил, что обратился к международным организациям из-за давления украинских властей, а также угроз в адрес журналистов и сотрудников.