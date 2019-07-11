Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Венедиктов рассказал об условиях Вышинского в СИЗО 

RT на русском 1 час назад
Фото: © Алексей Филиппов / РИА Новости
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в беседе с RT рассказал об условиях содержания в СИЗО руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
«Кирилл живёт в четырёхместной камере. Я туда зашёл, меня туда пустили. Она довольно большая, она очень светлая. Там работает телевизор — идут все украинские каналы. Сидит он с бывшими людьми из правоохранительных органов», — сказал Венедиктов.
По его словам, в целом условия «сносные».
«Там тюремный быт — неприятный, некомфортный, но сносный с точки зрения того, что я ожидал увидеть», — отметил журналист.
10 июля Венедиктов посетил Вышинского в СИЗО.
RT на русском: последние новости
Участница встречи с Путиным в Екатеринбурге потеряла сознание Познер покинул жюри премии ТЭФИ Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»
Общество , Кирилл Вышинский , Алексей Венедиктов , МВД , ФСИН , РИА Новости , Эхо Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые поговорил с Зеленским47
Путин принял решение по Севастополю15
Президент Грузии сделала заявление о туристах из РФ98
«В разы превышает ущерб»: суд арестовал у Абызова 20 млрд
В Крыму произошли перестановки2
Видео
02:12
Россияне гробом протаранили вход на кладбище
Происшествия
03:20
В «мытищинском аду» погибла женщина
Пожары Происшествия
00:49
Радиоактивное облако над «Комсомольцем» сняли на видео
Наука и техника Наука
01:10
Появилось видео прогулки Зеленского по Чернобылю
Украина В мире
00:07
Выяснилось, кто издает самый громкий звук в океане
Наука Наука и техника
02:23
Ад в Мытищах: Названа причина пожара
Пожары Происшествия
01:27
Россия заметила наступательный кулак НАТО
Войска Политика
01:15
Число пострадавших при пожаре в Мытищах выросло
Пожары Происшествия
00:53
Новый захват танкера: Иран обвинили в пиратстве
В мире Конфликты
05:30
За спиной у Зеленского: Украина сговорилась с Россией
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение