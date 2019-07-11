"Зарабатываю я не много, но все же решила, что не обеднею, если направлю прибыль своего магазина за этот месяц Александре. Ни в коем случае не в качестве "благотворительности". Просто как знак внимания", — написала Невзорова, добавив, что ее бабушка, прабабушка, три тети по маминой линии и много друзей погибли из-за рака.
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начало в пред.посте. Разумеется, никто не обязан никому помогать, если это не предписано законом. АГ, вообще, — «рептилия», он овладел потрясающим умением не знать и не замечать ничего, что не входит в круг его интересов. И я с ним согласна. Получая до 50 писем в день с душераздирающими рассказами о болезнях детей и просьбами помочь деньгами, я тоже становлюсь рептилией, ибо «все погосты не оплачешь». Но, учитывая все сказанное мной в предыдущем посте, я испытываю искреннее желание свою предшественницу поддержать. ⠀ Зарабатываю я не много, но все же, решила, что не обеднею, если направлю большую часть прибыли своего магазина за этот месяц Александре. Ни в коем случае не в качестве «благотворительности». Просто как знак внимания. И, конечно, из солидарности. ⠀ Рак — чудовищная мерзость. Моя бабушка, прабабушка, три тети по маминой линии и много друзей покинули этот мир благодаря ему. Всю жизнь я живу с ощущением, что он где-то рядом. Притаился, подсматривает и выжидает подходящий для нападения момент. Он подобен маньяку, следующему по твоим пятам в темном парке. Доказательств нет, но ты-то «знаешь» и чуешь его мерзкое дыхание. Ускоряешь шаг и боишься обернуться. Боишься встретиться взглядом со своим убийцей. ⠀ Но взглянуть врагу в лицо необходимо. Обернутся, застать врасплох и нанести превентивный удар. Необходимо овладеть азами самообороны. И не надеяться что «обойдется». ⠀ Посещайте гинеколога, сдавайте анализы хотя бы раз в год! Не дайте раку подкрасться и овладеть вами. ⠀ Мы все, и я в частности, искренне желаем Александре поправиться, в наше время это вполне реально. Если кто-то еще хочет ей помочь, погуглите, кажется, существует уже некий фонд, я не нашла названия, если найдете, скиньте мне. ⠀ PS: Многие спрашивали зачем я «это» все пишу. Пишу, потому, что давать комментарии прессе «без свидетелей» я отказалась, ведь «все, что сказано, может быть использовано против вас», но прояснить нашу позицию считаю необходимым. Обещаю, что, следующий пост будет про детское образование. Уже пишу. #александраяковлева #лидияневзорова #рак #болезнь