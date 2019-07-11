Жена Невзорова расплатилась с его умирающей от рака экс-супругой

Как сообщила Лидия Невзорова, о том, что Яковлева страдает от онкологического заболевания, она узнала из СМИ и испытала искреннее желание поддержать предшественницу.

"Зарабатываю я не много, но все же решила, что не обеднею, если направлю прибыль своего магазина за этот месяц Александре. Ни в коем случае не в качестве "благотворительности". Просто как знак внимания", — написала Невзорова, добавив, что ее бабушка, прабабушка, три тети по маминой линии и много друзей погибли из-за рака.

Невзорова также осудила тех, кто обвиняет ее мужа в отсутствии помощи бывшей избраннице.

Ранее сообщалось, что Незворов проигнорировал умирающую от рака Яковлеву.