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Мать убитой в Москве стюардессы рассказала о ее жизни 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Instagram
Убитая в московском отеле Vnukovo Village 23-летняя стюардесса Альбина Мухаметзянова родилась в Набережных Челнах в простой семье. Отец работает на заводе, а мать — уборщицей, сообщает РЕН ТВ.
Как рассказала мать погибшей, два года назад в семье Мухаметзяновых произошла трагедия — 14-летний сын неудачно упал на детской площадке и скончался из-за травмы головы.
Девушка четыре года училась в медицинском колледже на платном отделении по специальности «фельдшер», но мечтала стать стюардессой.
«Это правда была ее мечта. Она работала в этой компании месяца три. Вообще она была очень-очень позитивным человеком», — рассказала близкая подруга погибшей.
В 2018 году девушка переехала в Казань и поступила на курсы бортпроводников. Позже она переехала в Москву и устроилась на работу в одну из авиакомпаний. По информации «Московского комсомольца», Мухаметзянова подрабатывала, танцуя стриптиз и делая массаж. Официального это не подтверждается, однако отец убитой говорил, что девушка, вероятно, работала в ночном клубе.
Сестра Мухаметзяновой рассказала, что убитая помогала финансово всей семье. «Мне помогала, маме помогала. Всегда приезжала и гуляла с детьми. Она хорошим человеком была», — поделилась она.
Тело 23-летней Альбины Мухаметзяновой было найдено в ванной в одном из номеров отеля Vnukovo Village в Новой Москве. Известно, что девушка проживала в отеле с молодым человеком, с которым останавливалась там несколько раз. Тело было обнаружено горничной. На нем были зафиксированы следы удушения. По факту расправы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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Общество , РЕН ТВ , Москва
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