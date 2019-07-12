Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канделаки разделила грузинский народ и Саакашвили 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая и продюсер Тина Канделаки прокомментировала происходящие в Грузии последние события. Об этом сообщает "Sputnik Грузии".
Канделаки заявила о согласии с позицией президента России Владимира Путина по грузинскому вопросу.
Продюсер отметила, что людям не стоит отождествлять бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили со всеми гражданами страны.
"Пока вы так говорите и убеждаете Россию в том, что Саакашвили и есть грузинский народ, он добивается своей цели", — подчеркнула Канделаки.
Она также заявил, что России, как великой стране, следует продолжать политику "мягкой силы". По мнению Канделаки, такая политика дает Грузии шанс выстроить дружественные отношения с Россией.
Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили оценила нежелание Путина вводить санкции.
Газета.Ru: последние новости
Поля с марихуаной и маком перейдут под крыло Росгвардии День апостолов Петра и Павла отмечают православные Сергей Захаров похоронен через три месяца после смерти
Общество , Саломе Зурабишвили , Тина Канделаки , Михаил Саакашвили , Владимир Путин , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский телеведущий обматерил Путина127
Пару сожгли заживо: девушка успела дать показания14
Тайная болезнь Ваенги заставила певицу покинуть Россию10
Трамп заявил о смерти Шварценеггера5
Как Путин: Зеленский захотел проехаться на КамАЗе25
Видео
00:51
Звонок другу? О чем договорятся Путин и Зеленский
Политика Статьи
01:49
«Очень тяжело!»: Газманов признался в алкоголизме
Статьи Шоу-бизнес
00:20
Опубликовано видео доставки С-400 в Турцию
Армия Оружие
00:52
Звезду «Глухаря» задержала полиция
Шоу-бизнес
04:51
«Здравствуйте»: Как Путин начал разговор с Зеленским
Политика Украина
04:28
«Не надо ничего там бередить»
Наука и техника Наука
00:41
Играющих в «лопатобол» рабочих сняли на видео
Общество
03:01
Ведущая «Рустави 2» устроила перепалку с депутатом РФ
Политика В мире
03:30
Дело Орланди: вскрытые могилы оказались пусты
В мире
04:42
Россия попробует договориться с Грузией о мире
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть