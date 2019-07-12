Канделаки разделила грузинский народ и Саакашвили

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки прокомментировала происходящие в Грузии последние события. Об этом сообщает "Sputnik Грузии".

Канделаки заявила о согласии с позицией президента России Владимира Путина по грузинскому вопросу.

Продюсер отметила, что людям не стоит отождествлять бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили со всеми гражданами страны.

"Пока вы так говорите и убеждаете Россию в том, что Саакашвили и есть грузинский народ, он добивается своей цели", — подчеркнула Канделаки.

Она также заявил, что России, как великой стране, следует продолжать политику "мягкой силы". По мнению Канделаки, такая политика дает Грузии шанс выстроить дружественные отношения с Россией.