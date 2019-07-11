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Россияне не выбирают грузинскую кухню 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера поинтересовалась у россиян, предпочитают ли они грузинскую кухню.
47% респондентов ответили, что против нее ничего не имеют, но все-таки отдают предпочтение другим заведениям.
33% опрошенных и вовсе не любят грузинскую кухню, поскольку для них эта еда является слишком тяжелой и сытной.
24% россиян все же любят ее и иногда едят в грузинских заведениях.
6% респондентов ответили: «Настолько люблю грузинскую кухню, что жизни не представляю без нее».
Всего в опросе приняли участие 11 051 человек.
Ранее эксперты рассказали, с чем могли бы столкнуться грузинские рестораны в России после резкого охлаждения отношений между Москвой и Тбилиси.
Но на днях президент России Владимир Путин решил не вводить санкции Грузии. Поэтому на данный момент угрозы закрытия грузинских заведений нет.
Общество , Владимир Путин
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