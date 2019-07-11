Россияне не выбирают грузинскую кухню

Аналитическая служба Рамблера поинтересовалась у россиян, предпочитают ли они грузинскую кухню.

47% респондентов ответили, что против нее ничего не имеют, но все-таки отдают предпочтение другим заведениям.

33% опрошенных и вовсе не любят грузинскую кухню, поскольку для них эта еда является слишком тяжелой и сытной.

24% россиян все же любят ее и иногда едят в грузинских заведениях.

6% респондентов ответили: «Настолько люблю грузинскую кухню, что жизни не представляю без нее».

Всего в опросе приняли участие 11 051 человек.

Ранее эксперты рассказали, с чем могли бы столкнуться грузинские рестораны в России после резкого охлаждения отношений между Москвой и Тбилиси.