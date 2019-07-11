Уволенная из-за «Плейбоя» чиновница покинет Россию

Тюменка Анна Ануфриева , лишившаяся работы чиновницей после съемки для «Плейбоя», любит спорт, музыку, книги и стремится уехать в Европу. Об этом она сама рассказала «Ура.ру».

27-летняя Ануфриева — участница конкурса «Девушка года "Плейбой" 2019». В своей анкете она указала родом своей деятельности госслужбу. По данным СМИ, девушка работала в управлении госзакупок Тюменской области.

На прошлой неделе стало известно, что Ануфриева была уволена оттуда в связи с публикацией на сайте журнала ее откровенных снимков и «нездорового ажиотажа» по этому поводу.

«В женском теле, сексуальности и желании ей распоряжаться по своему усмотрению нет ничего постыдного», — отреагировали в «Плейбое» и пригласили уволенную чиновницу на кастинг.

Сегодня Анна Ануфриева рассказала «Ура.ру» о своих увлечениях. Девушке нравится играть на фортепиано и заниматься спортом в тренажерном зале.