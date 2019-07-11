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Раскрыты неожиданные способы подработок женщин-полицейских в России 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: ТАСС
Женщинам, служащим в российской полиции, приходится идти на подработки, поскольку официальной зарплаты не хватает, хотя это прямо запрещено законом. Об этом в четверг, 11 июля, «Ленте.ру» на условиях анонимности рассказал полковник МВД России.
«У меня в отделе работают несколько разведенных женщин с детьми — так у них часто одно платье на все праздники. На службе ходят в форме, со службы — в форме. На каникулы любыми правдами-неправдами пытаются детей в лагеря пристроить — потому, что на отдых денег не хватает, — сообщил он.
По словам сотрудника МВД, женщинам в полиции приходится подрабатывать, исходя из собственных возможностей.
«Одна (сотрудница) какой-то косметикой торгует, вторая ночами за деньги рефераты пишет. Такой вот престиж профессии», — отметил полицейский.
Кроме того, по данным собеседника «Ленты.ру», сегодня у российских полицейских имеются проблемы с подбором формы — за нужный размер приходится платить. Форму по размеру сотрудникам выдали лишь в минувшем году — к ЧМ-2018 по футболу.
Анонимные откровения полковника российского МВД можно прочитать ТУТ.
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Общество , Социология , МВД , Lenta.ru
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