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Десятки в больницах: как травят в детских лагерях 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
С начала летнего сезона более сотни детей отравились в российских детских лагерях. Роспотребнадзор нашел ряд вопиющих нарушений при проверке пищеблоков в учреждениях отдыха. С июня специалисты надзорного ведомства изъяли у лагерей более 28,5 тонн небезопасной продукции, которая могла привести к вспышкам кишечной инфекции у воспитанников.
Летний лагерь Лазовского района Приморского края «Юный рыбак» закрыли из-за массовой кишечной инфекции у детей. По данным регионального Следственного комитета, за медпомощью обратились 67 воспитанников в возрасте от семи до 14 лет, а также один сотрудник учреждения.
О вспышке инфекции стало известно 9 июля. Тогда же в СК сообщили о том, что почти 70 детей были доставлены в больницу. В администрации лагеря обещали, что уже 10 июля они будут выписаны. Тем не менее в среду директор учреждения Олег Марковцев заявил, что в клинике все еще остаются 13 детей.
«Подтвержденных случаев заболевания был только 21, включая одну вожатую, остальные просто находились под наблюдением, а в больницу были доставлены с различными незначительными жалобами», — пояснил он телеканалу «360».
С проверкой в лагерь нагрянул Роспотребнадзор. Специалисты ведомства уже обнаружили там нарушения требований и правил при приготовлении и хранении пищи. Между тем в администрации лагеря подчеркивают, что недочеты касаются лишь организации работы столовых. «Где-то был не закрыт кран, где-то ящик поставили на пол, а не на стол, и так далее», — пояснил Марковцев ТАСС.
Материалы проверки Роспотребнадзор передал следователям. Те приняли решение временно приостановить деятельность «Юного рыбака». Материалы дела были переданы в суд и прокуратуру.
Директор лагеря подчеркивает, что учреждение будет закрыто до устранения нарушений — сроки начала новой смены перенесены на неопределенную дату.
Это не первый случай с начала лета 2019 года, когда в детских лагерях нарушали эпидемиологические правила. С начала лета Роспотребнадзор изъял у таких учреждений более 28,5 тонн небезопасной продукции. «Отобрано и исследовано около более 107 тыс. проб пищевых продуктов и готовых блюд. Снято с реализации более 28,5 тонн пищевой продукции, не соответствующей обязательным требованиям», — заявили в надзорном ведомстве.
Проверка также выявила два несанкционированных лагеря, которые не входили в региональные реестры, а также два учреждения с отрицательными санитарно-эпидемиологическими заключениями. За нарушения выписаны штрафы на сумму более 36 млн рублей с начала лета. В суд ушли около 180 дел. Порядка 600 сотрудников лагерей были уволены, из них 350 — работники пищеблоков.
Так, в конце июня с пищевым отравлением из лагеря им. Юрия Гагарина в Саратовской области в больницу попали девять детей. «Они почувствовали недомогание и обратились за помощью к медработникам. Подростки были изолированы, осмотрены врачами из Аткарской районной больницы и Саратова. Принято решение о госпитализации», — сообщили в региональном Минздраве.
Работа саратовского лагеря была приостановлена — Роспотребнадзор проводит там эпидемиологическое расследование. Родители ранее неоднократно жаловались на работу детского учреждения. «В лагере плохие условия и отвратительное питание. Дети не наедаются из-за маленьких порций — их увеличивают только во время проверки. Вообще в лагере много чего делают только для проверки. В душе постоянные перебои с горячей водой, а в комнате гигиены горячая вода отсутствовала совсем. Также медики не всегда находились на своем рабочем месте, и приходилось их ждать», — писала 9 июля 2018 мать одной из воспитанниц.
Массовое отравление детей было зафиксировано и в лагере «Сосновый бор» Красноярского края. В июне 12 воспитанников этого учреждения легли в больницу с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией. В ходе расследования специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения в работе пищеблока.
«С целью ликвидации очага групповой заболеваемости управлением проведен комплекс противоэпидемических мероприятий», — уточняли в ведомстве. В итоге «Сосновый бор» был закрыт досрочно — до устранения нарушений.
Карантин ввели и в летнем лагере «Самородок» на озере Арахлей в Забайкальском крае, где в середине июня произошла вспышка острой кишечной инфекции. В больницы поступили 22 ребенка — из них у 15 диагностировали норовирусную инфекцию.
Трое детей продолжили лечение в инфекционных стационарах Читы, остальные — амбулаторно.
Отметим, что в прошлом году за летнюю кампанию Роспотребнадзор наложил на детские лагеря штрафы на общую сумму более 131 млн рублей. Ведомство приостановило деятельность 48 учреждений — от работы были отстранены порядка 1,1 тыс. сотрудников учреждений отдыха.
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Общество , Статьи , Юрий Гагарин , Минздрав РФ , Генпрокуратура РФ , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Приморский Край
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