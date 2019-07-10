В России нашли семилетнего кондуктора автобуса

Фото: страница Антона Дербенёва на Facebook

Екатеринбурге семилетний мальчик подрабатывает кондуктором автобуса. Об этом рассказал Антон Дербенев на своей странице в Facebook.

«Аминджону семь, и в свои каникулы он с утра уже на работе», — описал пользователь выложенную им фотографию ребенка с кассовым устройством в руке.

Реакция пользователей в комментариях оказалась неоднозначной. Одних восхитило трудолюбие ребенка, другие поинтересовались, насколько это законно. «Смелый работодатель. А парень — молодец», — написала Александра Аксенова

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил URA.RU, что тоже относится к сложившейся ситуации двояко. Он отметил, что, действительно, с одной стороны, мальчика нужно поддержать в его стремлении заработать, но с другой — в России дети могут работать только с 14 лет с разрешения родителей.

«Парень доволен. Вижу уже третий раз. Считает ловко. Сегодня, когда женщина не успевала, — командовал водителю, чтобы задержал отправление», — рассказал Дербенев.

В транспортной компании, которая обслуживает маршрут, не стали комментировать ситуацию.