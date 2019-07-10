Власти объяснили «посмертный» штраф Доренко

Сергей Доренко умер 9 мая на 60-м году жизни. В июле СМИ заметили в базе данных судебных приставов информацию о его штрафе на три тысячи рублей от 24 мая. На сайте приставов отмечается, что нарушение было зафиксировано 16 мая.

«Там не штраф, а приставы возбудили производство по давним штрафам ГИБДД и МАДИ», — так объяснили ситуацию в МАДИ.

В инспекции заверили, что взыскивать эти деньги не будут.

«Просто прекратят производство и все», — заключили в МАДИ.

Перед смертью Доренко ехал на мотоцикле по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу и врезался в бетонное ограждение. Судебно-медицинская экспертиза установила, что журналист попал в ДТП, внезапно почувствовав себя плохо, и умер от разрыва аорты.