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Власти объяснили «посмертный» штраф Доренко 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московские власти опровергли информацию о штрафе за парковку, который журналисту Сергею Доренко якобы выписали после его смерти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).
Сергей Доренко умер 9 мая на 60-м году жизни. В июле СМИ заметили в базе данных судебных приставов информацию о его штрафе на три тысячи рублей от 24 мая. На сайте приставов отмечается, что нарушение было зафиксировано 16 мая.
«Там не штраф, а приставы возбудили производство по давним штрафам ГИБДД и МАДИ», — так объяснили ситуацию в МАДИ.
В инспекции заверили, что взыскивать эти деньги не будут.
«Просто прекратят производство и все», — заключили в МАДИ.
Перед смертью Доренко ехал на мотоцикле по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу и врезался в бетонное ограждение. Судебно-медицинская экспертиза установила, что журналист попал в ДТП, внезапно почувствовав себя плохо, и умер от разрыва аорты.
Комментарии
Общество , Сергей Доренко , ГИБДД , Правительство Москвы
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