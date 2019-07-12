Вражда на всю жизнь: Малахов разнес Малышеву

Популяризатор нетрадиционной медицины Геннадий Малахов раскрыл причину неприязни к Елене Малышевой. Его возмутило то, что в одном из интервью телеведущая заявила, что ему место в тюрьме.

«Я действительно имею на нее зуб. В одном интервью, которое попалось мне на глаза, у нее спросили: «Как вы относитесь к Геннадию Малахову?» Она, толком меня не зная, сказала, что таких, как я, надо сажать. Я был очень удивлен», — приводит его слова «Собеседник».

В то же время и сам Малахов относится к Малышевой с предубеждением. Комментируя происходящее в шоу «Жить здорово», писатель предположил, что врач снимает «танец матки» и подобное ради того, чтобы привлечь внимание.

«Я слышал, что она показывала танец матки, обрезала крайнюю плоть в прямом эфире! — возмутился он. — Мне люди звонили, рассказывали. Я не знаю, ради чего она это делает. Я же в ее голову не залезаю. Тут вообще дилемма и несостыковка: одно дело — показывать полезное и доброе, а другое — делать все ради того, чтобы привлечь внимание».

В то же время Малахов подчеркнул, что не смотрит ее программу, а