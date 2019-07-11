«Найдем подлеца»: «Агент» Стриженовой кидает на деньги 

Мнимый агент Екатерины Стриженовой разводит на деньги ее потенциальных работодателей. Об этом телеведущая сама рассказала в своем инстаграме.
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ВНИМАНИЕ! Хочу ПРЕДУПРЕДИТЬ всех — в интернет сети объявились МОШЕННИКИ, которые представляются МОИМ АГЕНТОМ, договариваются о будущей работе и предлагают перевести ДЕНЬГИ, предоставляя свою КАРТУ и СЧЁТ! Мы уже начали РАЗБИРАТЬСЯ в этой истории и очень надеюсь, что скоро ВЫЯСНИМ для чего всё это затеяно и в чьих ИНТЕРЕСАХ! Как только мы найдём ПОДЛЕЦА -ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДСТАВИМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ!
По словам Стриженовой, мошенник через интернет связывается с жертвами, представляется ее агентом, договаривается об условиях сотрудничества, а затем и оплаты — на свой банковский счет.
Телеведущая рассказала, что уже «разбирается» в происходящем. Также она выразила надежду на то, что сумеет выяснить, в чьих интересах это было «затеяно».
«Найдем подлеца — обязательно представим вашему вниманию!» — пообещала она подписчикам.
Те, в свою очередь, благодарили Стриженову за предупреждение, заверяли ее, что будут бдительны, сетовали, что мошенников «развелось до ужаса», а также рекомендовали телеведущей беречь себя и сильно не переживать.
В разделе «Биография» на инстаграм-странице Екатерины Стриженовой упоминается, что ее настоящего агента зовут Анна и по всем вопросам сотрудничества следует обращаться к ней по указанной электронной почте.