«Найдем подлеца»: «Агент» Стриженовой кидает на деньги

Мнимый агент Екатерины Стриженовой разводит на деньги ее потенциальных работодателей. Об этом телеведущая сама рассказала в своем инстаграме.

По словам Стриженовой, мошенник через интернет связывается с жертвами, представляется ее агентом, договаривается об условиях сотрудничества, а затем и оплаты — на свой банковский счет.

Телеведущая рассказала, что уже «разбирается» в происходящем. Также она выразила надежду на то, что сумеет выяснить, в чьих интересах это было «затеяно».

«Найдем подлеца — обязательно представим вашему вниманию!» — пообещала она подписчикам.

Те, в свою очередь, благодарили Стриженову за предупреждение, заверяли ее, что будут бдительны, сетовали, что мошенников «развелось до ужаса», а также рекомендовали телеведущей беречь себя и сильно не переживать.

В разделе «Биография» на инстаграм-странице Екатерины Стриженовой упоминается, что ее настоящего агента зовут Анна и по всем вопросам сотрудничества следует обращаться к ней по указанной электронной почте.