«Цитрамон и пластырь»: почему россияне экономят на лекарствах

Лидерами по продажам в аптеках являются дешевые лекарства. При этом разрабатывать новые препараты фармакологические фирмы не стремятся, большая часть производства идет в госзакупки и по списку жизненно необходимых лекарств. С ситуацией на российском рынке лекарств и его перспективами разбиралась «Газета.ru».

Согласно отчету DSM Group, который

газета «Известия», продажи лекарств в аптеках сократились впервые с 2015 года. В январе–мае россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов — на 3,7% меньше, чем год назад. Также аналитики отмечают рост доли дженериков в продажах с 83,5% от всех реализованных упаковок в январе-мае прошлого года до 84,2% в этом году.

По мнению гендиректор компании Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, и желанием сэкономить. Особенно сократились продажи лекарств от кожи и противомикробных препаратов.

При этом, по данным «Газеты.ru», в Росздравнадзор за 4 месяца 2019 года обратились 3500 россиян. Больше половины жалоб были связаны с отсутствием в аптеках выписанных лекарств.

Замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко отметил, что на 2019 год уже 79% льготников вышли из программы поддержки в части лекарственного обеспечения. Есть субъекты, в которых количество льготников, отказавшихся от данного вида помощи, превышает 90%.

Бывший глава Роспотребнадзора , депутат Госдумы Геннадий Онищенко пояснил изданию, что у этой проблемы есть два основных аспекта — своевременное проведение торгов на закупку лекарств и отсутствие у регионов денег на лекарства и квалифицированные кадры для их распределения.

«Около 67% продаж фармацевтического рынка приходится на розничный сегмент, а около 33% — на лекарственные средства, реализуемые через государственный канал (включая госпитальный фонд и препараты, предоставляемые по льготе). Также хотелось бы отметить, что большая часть препаратов, которые производится на территории России — лекарственные средства из списка ЖНВЛП и для государственных закупок», — приводит издание слова руководителя информационно-аналитической группы Teva Альберта Гадыршина.

В свою очередь руководитель компании «Герофарм» Петр Родионов подчеркнул, что сегодня в России «можно произвести практически любой препарат, так как уровень научных разработок и технологическая база это позволяют», но есть экономическая целесообразность, мешающая подобному производству. При этом, по его данным, в госзакупках доля российских производителей ежегодно увеличивается — отечественные компании начали инвестировать в высокотехнологичные препараты, входящие в сегмент госгарантий.

«Если речь идет о возможности заменить все импортные лекарственные препараты отечественными, то с учетом текущих компетенций российской промышленности это вполне посильная задача. Но суть экономической эволюции — это специализация. На вопрос «можно ли все производить самостоятельно?» ответ «да». Но какой ценой? Какое качество продукции мы получим на выходе?» — в свою очередь отметил глава «Р-Фарм» Алексей Репик.

По данным издания, в коммерческой фармацевтике продолжают властвовать зарубежные компании — по стоимостному объему продаж в топ-3 не входит ни один российский производитель. Самым продаваемым препаратом в России по итогам 2018 года стал британский «Нурофен» с объемом продаж в 7,5 млрд рублей. При этом по количеству проданных упаковок лидируют российские бактерицидный пластырь и цитрамон.