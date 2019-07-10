«Маразм»: Пригожин разочаровался в Зеленском

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на инициативу Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), согласно которой детей, выступавших в России после 2014 года, не допустят на конкурс «Детское Евровидение». По его словам, надежды на изменения в отношениях двух стран с приходом Зеленского пока не оправдываются, сообщает РИА Новости.

Ранее, по данным NewsOne, Национальная общественная телерадиокомпания Украины объявила о решении ограничить доступ к конкурсу «Детское Евровидение» детей, которые выступали в России после 1 января 2014 года. При этом оргкомитет вправе снять ребёнка на любом этапе отбора, если его представители скрыли факт выступления в РФ.

«Маразм крепчает, что тут скажешь, да и говорить бесполезно, тебя все равно никто не слышит. Все радовались, когда пришел Владимир Зеленский, с ним были связаны надежды, что мы будем жить дружно», — отметил Пригожин.

По его словам, культура является важнейшим инструментом, объединяющим общество, поэтому продюсер отметил важнейшую роль деятелей, которые могли бы способствовать сближению двух стран.

«Можно было бы начать переговоры, Зеленский, как человек творческий, должен это понимать. А все продолжается пока в том же режиме, одно сплошное словоблудие», — подчеркнул продюсер.

Пригожин пояснил, что «добрососедские отношения очень важны», поскольку Украину не будет защищать государство, находящееся за 10 тысяч километров, потому что оно «не сосед».