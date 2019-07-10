В Москву из Ирака вывезут более 30 российских детей

Более 30 российских детей в возрасте от года до 4 лет из Ирака в среду могут вернуться на родину, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

"Планируется вывезти 34 ребёнка в возрасте от 1 года до 4 лет. В Москве детей будет встречать уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова", — рассказали в пресс-службе омбудсмена.

Ранее Кузнецова на своей странице Facebook написала, что в среду планируется возвращение в Россию очередной группы детей из Багдадской тюрьмы. "Мы долго готовились. Надеюсь, все получится. Как же хочется, чтобы поскорее они встретились с родными, поскорее у них началось обычное детское детство", — отметила она.

Кузнецова в июне сообщала, что миссия по возвращению в Россию детей, чьи матери-россиянки находятся в Ираке в тюрьме в связи с участием в террористических организациях, завершится в августе этого года. По словам детского омбудсмена, ближайшую партию из 30 детей вернут в РФ в начале июля, еще примерно столько же — в августе.