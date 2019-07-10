Доренко посмертно оштрафовали за неправильную парковку

Журналисту Сергею Доренко отправили штраф за неправильную парковку через неделю после смерти в ДТП, следует из информации в базе данных исполнительных производств ФССП.

В документе, размещенном в базе данных исполнительных производств, указано, что нарушение Доренко совершил 16 мая, за что был оштрафован Московской административной дорожной инспекцей на 3 тыс. рублей.

Напомним, известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы.

По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.

Память Доренко решили почтить мотопробегом.