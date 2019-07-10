Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доренко посмертно оштрафовали за неправильную парковку 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналисту Сергею Доренко отправили штраф за неправильную парковку через неделю после смерти в ДТП, следует из информации в базе данных исполнительных производств ФССП.
В документе, размещенном в базе данных исполнительных производств, указано, что нарушение Доренко совершил 16 мая, за что был оштрафован Московской административной дорожной инспекцей на 3 тыс. рублей.
Напомним, известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы.
По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.
Память Доренко решили почтить мотопробегом.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Муж башкирской кассирши рассказал подробности ограбления Познер: Лично для меня Габуния перестал быть журналистом Андреева призналась в голодании по 16 часов в сутки
Общество , Сергей Доренко , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гварамия будет мочиться в вино и боржоми для России495
Матвиенко раскрыла, кто стоит за истерией в Грузии2
Венесуэла отреагировала на слухи о российских солдатах
Кремль прокомментировал инцидент с кортежем Путина49
В Черном море произошел морской бой120
Видео
00:50
В России пожелали немецкому журналисту «гореть в аду»
Политика
00:33
Кремль прокомментировал инцидент с кортежем Путина
Политика
00:33
В Черном море произошел морской бой
Армия Войска
02:40
Москва дала Грузии последний шанс
Политика Статьи
00:55
Шесть минус один: Трампа толкают к войне
В мире Статьи
01:16
Закон о пенсиях оскорбил россиянок
Общество
02:20
Грузины обрадовались решению России
В мире
03:23
Россиян напугали аномалиями
Погода Общество
00:57
Зеленский отменил военный парад
Армия В мире
00:29
На встрече с Путиным произошло ЧП
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть