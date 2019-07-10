Закон о пенсиях сочли оскорбительным

По мнению либерал-демократа, возглавляющего комитет нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов, словосочетание «выход на пенсию по старости» из федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении» некорректно использовать по отношению к россиянкам.

«Потому что раньше в 55, а сейчас даже в 60 лет женщина нестарая», — объяснил он.

Другим примером некорректности этой формулировки член ЛДПР назвал то, что закон позволяет женщинам становиться пенсионерками раньше срока по причине места жительства или занятости.

На прошлой неделе СМИ со ссылкой на статистику Пенсионного фонда России сообщили, что в 2018 году 170,5 тысячи граждан, достигшим возраста назначения страховой пенсии по старости, было отказано в ее получении.

Эксперты объяснили «Лайфу», что это может быть связано как с правовой неграмотностью населения (неправильное оформление заявки и тому подобное), так и с недобором трудового стажа.