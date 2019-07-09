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«Великая душа»: Симоньян о решении Путина по Грузии 

Рамблер 5 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, в котором он призвал не вводить санкции в отношении Грузии.
«Великодушие на то и великодушие, что не зависит от того, оценит ли его другая сторона. Великодушие значит, что у тебя великая душа. А какая она у противника — не имеет значения», — написала Симоньян в своем телеграм-канале.
Журналистка также рассказала, что после эфира, в котором Георгий Габуния оскорбил Владимира Путина, она поспорила с «уважаемыми гостями» телеканала RT о реакции российского президента на оскорбление.
«В общем, я поставила на то, что Путин не сделает ничего. Потому что, дословно, много чести», — написала она.
Ранее во вторник Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии. По мнению президента, санкции не стоит вводить «из уважения к грузинскому народу» и «ради полноценного восстановления отношений с Грузией». Кроме того, президент отметил, что заводить уголовное дело в отношении Габунии — «много чести».
Комментарии
Общество , Маргарита Симоньян , Георгий Габуния , Владимир Путин , Russia Today , Грузия
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