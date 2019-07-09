«Великая душа»: Симоньян о решении Путина по Грузии

«Великодушие на то и великодушие, что не зависит от того, оценит ли его другая сторона. Великодушие значит, что у тебя великая душа. А какая она у противника — не имеет значения», — написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Журналистка также рассказала, что после эфира, в котором Георгий Габуния оскорбил Владимира Путина, она поспорила с «уважаемыми гостями» телеканала RT о реакции российского президента на оскорбление.

«В общем, я поставила на то, что Путин не сделает ничего. Потому что, дословно, много чести», — написала она.

Ранее во вторник Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии. По мнению президента, санкции не стоит вводить «из уважения к грузинскому народу» и «ради полноценного восстановления отношений с Грузией». Кроме того, президент отметил, что заводить уголовное дело в отношении Габунии — «много чести».