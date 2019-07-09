Познер перестал считать журналистом обматерившего Путина ведущего

«Лично для меня господин Габуния перестал быть журналистом — не за антироссийскую позицию, на что он имеет право, а за нарушение принципов журналистики», — выразил свое мнение Познер.

По словам ведущего, каждый человек имеет право на высказывание своей точки зрения, однако никто, в особенности журналист, не имеет права использовать нецензурную лексику, оскорблять другого или других. Познер подчеркнул, что в любой знакомой ему стране человек, позволивший себе то, что позволил себе Габуния, был бы уволен и вряд ли бы нашел работу в журналистике.

Ведущий также отметил, что в Грузии в настоящий момент идет предвыборная борьба, участники которой надеются одержать в ней победу, «разыграв русофобскую карту». «Политика, конечно, грязное дело, но, как мне кажется, грязи должен быть предел», — заключил Познер.

Габуния в нецензурной форме высказался в адрес Путина в эфире телеканала «Рустави 2» от 7 июля. Телеканал принес извинения, но не стал увольнять сотрудника. После этого у здания телеканала начался митинг, из-за которого «Рустави 2» пришлось на некоторое время прекратить вещание. Несколько сотрудников в знак протеста уволились.