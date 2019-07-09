«Грязи должен быть предел»: Познер осудил поступок Габунии

«Лично для меня господин Габуния перестал быть журналистом — не за антироссийскую позицию, на что он имеет право, а за нарушение принципов журналистики», — написал телеведущий в личном блоге на сайте pozneronline.ru.

Познер заявил, что каждый человек имеет право выражать свою точку зрения, «но использовать нецензурную лексику, оскорблять другого или других не имеет право никто — особенно журналист».

Он отметил, что в любой известной ему стране после подобного поступка журналист был бы уволен и вряд ли сумел бы найти работу в профессии.

Познер также высказал мнение, что в Грузии идет предвыборная борьба, участники которой рассчитывают одержать победу, разыграв «русофобскую карту».