Владимир Познер отказался считать Георгия Габунию журналистом после высказанных им в эфире телеканала «Рустави 2» оскорблений в адрес российского президента Владимира Путина.
«Лично для меня господин Габуния перестал быть журналистом — не за антироссийскую позицию, на что он имеет право, а за нарушение принципов журналистики», — написал телеведущий в личном блоге на сайте pozneronline.ru.
Познер заявил, что каждый человек имеет право выражать свою точку зрения, «но использовать нецензурную лексику, оскорблять другого или других не имеет право никто — особенно журналист».
Он отметил, что в любой известной ему стране после подобного поступка журналист был бы уволен и вряд ли сумел бы найти работу в профессии.
Познер также высказал мнение, что в Грузии идет предвыборная борьба, участники которой рассчитывают одержать победу, разыграв «русофобскую карту».
«Политика, конечно, грязное дело, но, как мне кажется, грязи должен быть предел», — заключил журналист.