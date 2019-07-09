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«Грязи должен быть предел»: Познер осудил поступок Габунии 

Рамблер + ещё 1 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Владимир Познер отказался считать Георгия Габунию журналистом после высказанных им в эфире телеканала «Рустави 2» оскорблений в адрес российского президента Владимира Путина.
«Лично для меня господин Габуния перестал быть журналистом — не за антироссийскую позицию, на что он имеет право, а за нарушение принципов журналистики», — написал телеведущий в личном блоге на сайте pozneronline.ru.
Познер заявил, что каждый человек имеет право выражать свою точку зрения, «но использовать нецензурную лексику, оскорблять другого или других не имеет право никто — особенно журналист».
Он отметил, что в любой известной ему стране после подобного поступка журналист был бы уволен и вряд ли сумел бы найти работу в профессии.
Познер также высказал мнение, что в Грузии идет предвыборная борьба, участники которой рассчитывают одержать победу, разыграв «русофобскую карту».
«Политика, конечно, грязное дело, но, как мне кажется, грязи должен быть предел», — заключил журналист.
Комментарии2
Общество , Владимир Познер , Георгий Габуния , Владимир Путин , Грязи
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