Путин: для молодых ученых, претендующих на руководящие посты, нужен конкурс

Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения для молодых исследователей конкурса, подобного "Лидеры России".

На встрече со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина к главе государства обратилась Инна Насчетникова — победитель Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" платформы "Россия — страна возможностей" по направлению "Металлургия" в 2018 году. Она считает, что управленцами в научной сфере не могут быть обычные менеджеры, поэтому можно было бы организовать конкурс, победители которого могли бы претендовать на руководящие посты в научных и образовательных учреждениях.