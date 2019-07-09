«Доктора поищите»: На встрече с Путиным произошло ЧП

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«Доктора поищите»: студентке стало плохо на встрече с Путиным 

Рамблер + ещё 5 30 минут назад
Студентке стало плохо на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Видеозапись инцидента публикует Znak.com.
Президент России провел встречу со студентами и аспирантами Уральского Федерального Университета в Екатеринбурге. Во время встречи одной из студенток стало плохо, она потеряла сознание.
Президент России прервал свою речь и проконтролировал, чтобы девушке оказали помощь.
"Помогите, пожалуйста, девочке. Посадите, возьмите тихонечко. Доктора поищите", — сказал Путин.
Он отметил, что ничего серьезного нет.
Общество , Видео , Владимир Путин
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