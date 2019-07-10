Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти российского города посчитали нашествие крыс нормой 

Lenta.ru + ещё 8 20 минут назад
Фото: Reuters
Власти Норильска назвали произошедшее нашествие крыс на город регулярным летним явлением. Они не считают ситуацию критической, режим ЧС вводиться не будет, сообщили РИА Новости в мэрии.
В ответе чиновников говорится, что крыс стало больше не только из-за мусора — их число всегда увеличивается летом, и нынешний год «не стал исключением». При этом истреблением грызунов специалисты теперь занимаются не один, а два раза в месяц, а также дополнительно работают по обращениям и жалобам горожан и предпринимателей.
В городской администрации уже распорядились усилить борьбу с грызунами.
«Управляющие компании удвоили количество работ по дератизации. Жители города Норильска обратили внимание на увеличение числа крыс», — говорится в сообщении чиновников.
Ранее на телеканале «Енисей» вышел сюжет о расплодившихся в скопившемся мусоре крысах в Норильске. По словам журналистов, грызуны уже месяц атакуют город, пробиваются в квартиры, в подвалах и подъездах их «настоящие полчища», а власти реагируют слабо.
Последние новости
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада
Комментарии
Общество , РИА Новости , ТК "Енисей" , Норильск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва дала Грузии последний шанс253
Шесть минус один: Трампа толкают к войне5
Грузины обрадовались решению России28
«Cектанты из СССР» взяли в плен мужчину
Украина наказала выступавших в России детей15
Видео
02:40
Москва дала Грузии последний шанс
Политика Статьи
00:55
Шесть минус один: Трампа толкают к войне
В мире Статьи
01:16
Закон о пенсиях оскорбил россиянок
Общество
02:20
Грузины обрадовались решению России
В мире
03:23
Россию накроют аномалии
Погода Общество
00:57
Зеленский отменил военный парад
Армия В мире
00:29
На встрече с Путиным произошло ЧП
Общество
00:51
Саакашвили сломал руку пожилой одесситке
Украина В мире
00:29
«Чисто по-женски»: Голикова помогла упавшей при виде Путина
Общество
01:00
Московский зоопарк показал видео игры слонов
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение