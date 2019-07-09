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«Ленфильм» объявил о начале конкурса киноисторий «Большая любовь. Санкт-Петербург» 

ТАСС 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Конкурс "Большая любовь. Санкт-Петербург" стартовал в понедельник на студии "Ленфильм", которая предложила всем желающим прислать свои киноистории, видеоролики и песни на заявленную тему. Об этом сообщил на пресс-конференции директор студии Эдуард Пичугин.
"Мы даем шанс всем, кто любит город, прислать свои истории из реальной жизни по теме проекта для возможной дальнейшей экранизации. Хотим выявить и поддержать талантливых петербургских авторов и исполнителей песен, найти новые лица среди творческой молодежи", — сказал директор студии, которая, по его словам, во все времена поддерживала и сейчас готова поддержать дебютантов.
Он добавил, что участвовать в конкурсе могут не только горожане, но и гости Петербурга — независимо от гражданства и возраста.
"Так хочется сказать городу: я тебя люблю, но это так банально. Нужно как-то по-особому проникнуть в глубины души петербургской", — сказал член жюри конкурса, народный артист России Михаил Боярский, напутствуя будущих участников.
Среди тех, кто будет оценивать песенное творчество, — композитор Игорь Корнелюк, который, по его словам, понимает, как трудно сочинить песню о городе, открыв свое видение Петербурга. Победители конкурса в номинации "Песня" получат возможность выступить в Крыму на фестивале творческих сообществ "Таврида-АРТ". Песни лауреатов конкурса будут размещены на официальном сайте "Ленфильма" и рекомендованы к размещению на региональных радиостанциях.
Конкурс проходит с использованием социальных сетей "ВКонтакте", Instagram, видеохостинга Youtube. Заявки принимаются до 18 августа. Объявить победителей организаторы планируют в День российского кино 27 августа.
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Комментарии
Общество , Михаил Боярский , Игорь Корнелюк , Санкт-Петербург
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