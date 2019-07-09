Соловьев и Канделаки поспорили из-за выходки грузинского журналиста

Соловьев написал, что ругань журналиста отражает позицию не только канала, но и руководства страны.

"Кто-то еще хочет поусердствовать в произнесении вечных мантр о "высокой культуре, гостеприимстве, общих ценностях и народной дипломатии"?", — написал он в Telegram-канале.

В ответ Канделаки выразила мнение, что Соловьев в своей записи обращался именно к ней. Телеведущая отметила, что выходку сотрудника "Рустави 2" нельзя приравнивать к позиции официальных властей Тбилиси . Она напомнила, что президент и премьер-министр Грузии раскритиковали поступок Габуния, а рядом с офисом телеканала собрались люди, выражая свой протест. По словам Канделаки, за инцидентом с грузинским телеведущим стоит Михаил Саакашвили

"Причесав всех одной гребенкой, он (Владимир Соловьев. — Прим. ред.) призывает наказать всех грузин рублем и закрыть рынок, а я думаю, что Саакашвили читает такие мнения и радуется тому, как просто ему удается вызвать истерику среди людей, которые определяют общественное мнение в России", — написала она в Telegram-канале.

В ответ Соловьев подчеркнул, что не обращался непосредственно к Канделаки. По его мнению, дискуссия о ситуации в Грузии полезна для общества, потому что помогает выработать формы ответа на подобные инциденты на государственном уровне и еще раз убедиться в "феноменальной подлости" некоторых критиков власти, которые "уже давно не Путина ненавидят, а Россию".

"Мстят за то, что не могут обрести народной любви. (Уважаемая Тина, бесспорно, не относится к этой категории)", — написал Соловьев в Telegram-канале.

Ранее ведущий авторской программы "P. S. " Георгий Габуния начал эфир с грубых высказываний о Владимире Путине. Подобная выходка вызвала возмущение у зрителей, сотни жителей Тбилиси в ночь на понедельник вышли на улицы перед зданием канала и потребовали уволить телеведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. Руководство телеканала назвало инцидент неприемлемым, но отказалось увольнять Георгия Габунию.