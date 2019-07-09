Россию ждет демографический кризис 

Большинство россиян (65%), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, не верят в то, что демографическая ситуация в России улучшится.
Они объяснили это тем, что жизнь в России с каждым годом становится труднее, поэтому рождаемость резко сократилась.
29% респондентов имеют более позитивные взгляды на этот счет. По их мнению, данная ситуация улучшится, но они все же призывают облегчить условия для жизни граждан.
6% опрошенных весьма прагматичны в данном вопросе и предпочитают не загадывать, как сложится демографическая ситуация в стране, поскольку от них мало что зависит.
Всего в опросе приняли участие 10345 человек.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что Россия «катастрофически» теряет население: естественная убыль россиян за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек. Пользователи Twitter попытались найти виновников такого положения, выразив свое мнение.