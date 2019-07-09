Россию ждет демографический кризис

Большинство россиян (65%), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, не верят в то, что демографическая ситуация в России улучшится.

Они объяснили это тем, что жизнь в России с каждым годом становится труднее, поэтому рождаемость резко сократилась.

29% респондентов имеют более позитивные взгляды на этот счет. По их мнению, данная ситуация улучшится, но они все же призывают облегчить условия для жизни граждан.

6% опрошенных весьма прагматичны в данном вопросе и предпочитают не загадывать, как сложится демографическая ситуация в стране, поскольку от них мало что зависит.

Всего в опросе приняли участие 10345 человек.