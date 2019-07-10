Россияне начали собирать деньги для кассирши Хайруллиной

В соцсети «ВКонтакте» создали группу «Фонд Луизы Хайруллиной» для помощи кассиру банка, обвиняемой в хищении более 24 миллионов рублей.

В описании группы сказано, что супруг женщины Марат Хайруллин попросил помочь с возмещением ущерба банку. Деньги призвали отправлять на карту Хайруллиной или ее адвоката, а передать в банк их пообещали «после фактического установления обстоятельств дела».

«В случае, если следствием будут установлены, что денежные средства похищены и находятся на тайниках и прочее все поступившие денежные средства будут возвращены займодавцам и благотворителям», — отмечается в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены).

В группе пообещали регулярно публиковать выписку со счета. Пока — по состоянию на 14:00 10 июля — денег никто не отправлял.

В конце мая представитель одного из банков заявил в полицию Башкирии о пропаже более 20 миллионов рублей. После этого стало известно, что подозреваемая в хищении сотрудница банка скрылась с супругом и двумя детьми. Ей предъявили обвинение в присвоении или растрате в особо крупном размере, затем суд заочно арестовал ее. В начале июля женщину задержали в Казани. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным «Коммерсанта», Хайруллина не говорит, где находятся похищенные деньги.