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«Почта России» распространит 300 тыс. конвертов, посвященных полицейскому Нурбагандову 

ТАСС + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
"Почта России" выпустила эксклюзивные конверты, посвященные дагестанскому полицейскому Магомеду Нурбагандову, убитому боевиками в 2016 году. В церемонии специального гашения почтового конверта, посвященного 3-летию со дня его подвига, принял участие глава республики Владимир Васильев.
"Ведь, когда террористы монтировали запись расправ, этот эпизод просто вычеркнули, и только последующая работа правоохранительных органов позволила установить истину. Когда истина, которую пытались скрыть бандиты, стала известна. Произошло удивительное — всенародные чувства, которые люди испытывали не только в Дагестане, но и по всей России, услышав это обращение "Работайте, братья!", сказанное под дулом оружия. Магомед Нурбагандович Нурбагандов сегодня Герой, которым гордится Россия", — приводит слова Васильева, пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана.
К памятной дате также был изготовлен специальный штемпель, на котором указана информация о подвиге: дата и название события. Директор дагестанского филиала "Почты России" Махач Магомедов отметил, что, начиная с сегодняшнего дня, 300 тыс. конвертов с портретом Магомеда Нурбагандова будут распространяться по всей почтовой сети во всех регионах Российской Федерации. "Вместе с тысячами конвертов по миру разойдется напоминание о нашем соотечественнике и его подвиге", — добавил он.
Четверо боевиков 10 июля 2016 года недалеко от села Сергокала, захватили нескольких отдыхающих, там они застрелили Абдурашида Нурбагандова. У его двоюродного брата Магомеда боевики обнаружили удостоверение сотрудника МВД, преступники потребовали у него обратиться к коллегам с призывом уйти из правоохранительных органов. Однако в ответ полицейский успел выкрикнуть: "Работайте, братья!". Президент России Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя России лейтенанту полиции Магомеду Нурбагандову за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, а также наградил его орденом Мужества.
В честь Магомеда Нурбагандова переименованы улицы в его родном селе Сергокала, а также в Ленинском районе Грозного. Кроме того, в Махачкале улицу имени Николаева в мае прошлого года переименовали в честь братьев Магомеда и Абдурашида Нурбагандовых.
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Общество , Владимир Путин , Магомед Нурбагандов , Почта России , МВД , Республика Дагестан
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