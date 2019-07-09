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В России за год из-за нарушений отстранили от полетов 425 пилотов 

ТАСС + ещё 13 17 минут назад
Фото: depositphotos.com
Более 420 пилотов пришлось отстранить от полетов за год в России из-за выявленных у них нарушений. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
"Ключевым вопросом остается уровень подготовки пилотов. Органы прокуратуры проводят целевые проверки учебных заведений гражданской авиации. Вследствие различных нарушений за год отстранено от полетов 425 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров. Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств", — сказал он на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".
Куренной сообщил, что прокурорские акты реагирования направлены в Министерство транспорта, Ространснадзор, Росавиацию.
Ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил, что за два года от полетов были отстранены 550 пилотов из-за недостаточной подготовки, при этом в ходе проверок вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения.
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Комментарии1
Общество , Юрий Чайка , Ространснадзор , Росавиация , Генпрокуратура РФ , Минтранс РФ
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