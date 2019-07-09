В России за прошедший год отстранили от полетов 425 пилотов. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, передает ТАСС.
Причиной отстранений стали нарушения, выявленные в результате целевых проверок летных учебных заведений.
«Вследствие различных нарушений за год отстранено от полетов 425 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров. Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств», — сообщил Куренной.
Ранее генпрокурор России Юрий Чайка говорил, что в ходе прокурорских проверок учебных заведений гражданской авиации были выявлены факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия необходимого кадрового и материального обеспечения в летных центрах.