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В России отстранили от работы 425 пилотов за год 

Рамблер + ещё 15 12 минут назад
Фото: depositphotos.com
В России за прошедший год отстранили от полетов 425 пилотов. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, передает ТАСС.
Причиной отстранений стали нарушения, выявленные в результате целевых проверок летных учебных заведений.
«Вследствие различных нарушений за год отстранено от полетов 425 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров. Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств», — сообщил Куренной.
Ранее генпрокурор России Юрий Чайка говорил, что в ходе прокурорских проверок учебных заведений гражданской авиации были выявлены факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия необходимого кадрового и материального обеспечения в летных центрах.
Общество , Юрий Чайка , Александр Куренной , Росавиация , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС
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