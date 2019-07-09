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Роскомнадзор заблокировал сайт с результатами ЕГЭ 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор выявил факты незаконного сбора личных данных пользователей, которые хотели узнать результаты ЕГЭ. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«На основании поступивших обращений граждан специалистами Роскомнадзора установлены признаки нарушения законодательства в области персональных данных на интернет-ресурсах по проверке предварительных результатов Единого государственного экзамена», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
По данным издания, сайт ege.rcoi.ml собирал персональные данные пользователей без сообщения о политике конфиденциальности ресурса. Также на сайте не было информации о реализуемых его владельцем требованиях к защите персональных данных. Сейчас данный ресурс недоступен.
В Роскомнадзоре напомнили, что статья «Нарушение законодательства РФ в области персональных данных» предусматривает серьезные санкции для владельцев сайтов, которые не обеспечивают защиту персональных данных пользователей. Штраф за нарушение составляет 30 тысяч рублей.
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Общество , Образование , Роскомнадзор
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