Роскомнадзор заблокировал сайт с результатами ЕГЭ

Роскомнадзор выявил факты незаконного сбора личных данных пользователей, которые хотели узнать результаты ЕГЭ. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На основании поступивших обращений граждан специалистами Роскомнадзора установлены признаки нарушения законодательства в области персональных данных на интернет-ресурсах по проверке предварительных результатов Единого государственного экзамена», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

По данным издания, сайт ege.rcoi.ml собирал персональные данные пользователей без сообщения о политике конфиденциальности ресурса. Также на сайте не было информации о реализуемых его владельцем требованиях к защите персональных данных. Сейчас данный ресурс недоступен.

В Роскомнадзоре напомнили, что статья «Нарушение законодательства РФ в области персональных данных» предусматривает серьезные санкции для владельцев сайтов, которые не обеспечивают защиту персональных данных пользователей. Штраф за нарушение составляет 30 тысяч рублей.