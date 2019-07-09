Москалькова объяснила протоиерею Смирнову особенность женского ума

« (Это заявление) вызывает чувство протеста и, конечно, недоумение в сегодняшнем мире, когда 90% среднего и малого бизнеса ведут женщины, когда интеллектуальная часть, это педагоги, большая часть, — женщины», — передает РИА «Новости» слова омбудсмена.

По ее словам, даже в правоохранительной системе, в частности, следственных органах, более половины сотрудников составляют женщины. «Но интеллект женщины заключается в том, чтобы его не выпячивать, поэтому пусть Господь простит ему его высказывание», — заключила Москалькова.