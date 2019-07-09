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Москалькова объяснила протоиерею Смирнову особенность женского ума 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что слова священника Дмитрия Смирнова о «слабости» женского ума вызывают протест и недоумение.
« (Это заявление) вызывает чувство протеста и, конечно, недоумение в сегодняшнем мире, когда 90% среднего и малого бизнеса ведут женщины, когда интеллектуальная часть, это педагоги, большая часть, — женщины», — передает РИА «Новости» слова омбудсмена.
По ее словам, даже в правоохранительной системе, в частности, следственных органах, более половины сотрудников составляют женщины. «Но интеллект женщины заключается в том, чтобы его не выпячивать, поэтому пусть Господь простит ему его высказывание», — заключила Москалькова.
Напомним, в понедельник глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщины «слабее умом, чем мужчины».
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