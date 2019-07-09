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Симоньян сыронизировала по поводу разъяснений МИД Британии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление МИД Британии об отказе в аккредитации сотрудникам российского телеканала RT и информационного агентства Sputnik на Глобальную конференцию по свободе прессы в Лондоне якобы «из-за распространяемой ими дезинформации».
«Ни одного примера этой дезинформаций они, конечно, так и не привели. Зато мы можем напомнить, как этот самый британский МИД стыдливо потер пост про российское происхождение вещества, которым отравили Скрипалей», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Кроме того, она напомнила, как «Би-би-си пытались найти „русский след“ — хоть какой-нибудь, хоть завалящий на протестах „желтых жилетов“ в Париже».
Ранее МИД Британии объяснил причину отказа RT и Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, отметив их активную роль в распространении дезинформации.
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Общество , Маргарита Симоньян , МИД , ИА Sputnik , Russia Today
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