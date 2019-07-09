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Соловьев уличил «Рустави-2» в обмане 

Деловая газета «Взгляд» 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Грузинский телеканал «Рустави-2» солгал, сообщив об отстранении от эфира скандального ведущего Георгия Габунии, заявил российский телеведущий Владимир Соловьев.
Как сообщил Соловьев в своем Telegram-канале, отстранение Габунии является обманом, потому что новый телесезон стартует только в сентябре.
«Кого они хотят обмануть? Сейчас время телевизионных отпусков», — заявил Соловьев.
По его словам «Рустави-2» пытается выдать отпуск за отстранение.
Вечером в понедельник у здания грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» возобновился митинг, участники которого требуют уволить телеведущего Георгия Габунию, который нецензурно оскорбил руководство России.
Сообщалось, что Габунию отстранили от эфиров на два месяца.
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