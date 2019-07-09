Соловьев уличил «Рустави-2» в обмане

Как сообщил Соловьев в своем Telegram-канале, отстранение Габунии является обманом, потому что новый телесезон стартует только в сентябре.

«Кого они хотят обмануть? Сейчас время телевизионных отпусков», — заявил Соловьев.

По его словам «Рустави-2» пытается выдать отпуск за отстранение.

Вечером в понедельник у здания грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» возобновился митинг, участники которого требуют уволить телеведущего Георгия Габунию, который нецензурно оскорбил руководство России.

Сообщалось, что Габунию отстранили от эфиров на два месяца.