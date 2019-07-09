Пригожин позвал Габунию на Кавказ 

Оскорбившему Владимира Путина грузинскому журналисту Георгию Габунии «на Кавказе должны язык отрезать», заявил в своем инстаграме Иосиф Пригожин.
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Подобные выпады, которые сделал в эфире Рустави 2 тележурналист Георгий Габуния, недопустимы. Это недостойно мужчины. На Кавказе за подобное должны язык отрезать этому подонку и негодяю. Трогать память родителей, задевать семью— это просто вопиющее невежество. Если такое хамство общественность "проглотит", буду очень расстроен и разочарован в людях. Многие настолько охренели от безнаказанности, что забыли о всякой этике и принципах морали. Для меня грузины ассоциировались с аристократичностью и благородством, а такие вот подонки просто бросают тень на целый народ.
Два дня назад Габуния в эфире своего шоу на канале «Рустави 2» оскорбил президента России, в том числе матом, а также его скончавшихся родителей.
Вчера вечером о произошедшем в своем инстаграме высказался Иосиф Пригожин. Продюсер назвал Габунию мразью, подонком (дважды) и негодяем, его «выпады» — недопустимыми и недостойными, а намерение задеть семью Путина — вопиющим невежеством и хамством.
«На Кавказе за подобное должны язык отрезать», — уверен он.
Пригожин объяснил поступок Габунии тем, что тот, «охренев» от безнаказанности, забыл об этике и морали. Также продюсер признался, что очень расстроится и разочаруется в людях, если общественность «проглотит» поступок грузинского журналиста.