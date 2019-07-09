Пригожин позвал Габунию на Кавказ

Два дня назад Габуния в эфире своего шоу на канале «Рустави 2» оскорбил президента России, в том числе матом, а также его скончавшихся родителей.

Вчера вечером о произошедшем в своем инстаграме высказался Иосиф Пригожин. Продюсер назвал Габунию мразью, подонком (дважды) и негодяем, его «выпады» — недопустимыми и недостойными, а намерение задеть семью Путина — вопиющим невежеством и хамством.

«На Кавказе за подобное должны язык отрезать», — уверен он.

Пригожин объяснил поступок Габунии тем, что тот, «охренев» от безнаказанности, забыл об этике и морали. Также продюсер признался, что очень расстроится и разочаруется в людях, если общественность «проглотит» поступок грузинского журналиста.