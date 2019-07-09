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Собчак заступилась за Путина после ругательств в эфире «Рустави 2» 

Lenta.ru + ещё 2 25 минут назад
Телеведущая Ксения Собчак встала на защиту российского президента Владимира Путина, которого нецензурно оскорбил журналист в эфире грузинского канала «Рустави 2». Об этом она написала в Telegram-канале
Собчак напомнила свою позицию, которая осталась неизменной с тех пор, как она стала сторонницей оппозиции. «Вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина, — это нелепо и скорее показывает слабость позиции», — объяснила она.
По мнению телеведущей, поступок Георгия Габуния напоминает подростковую выходку: « [это] как написать слово «*****» на заборе и радоваться», — отметила Собчак.
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