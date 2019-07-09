Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала оскорбления в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала "Рустави 2".
По ее словам, нецензурные высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии показывают лишь его слабость и выглядят нелепо.
"Моя позиция в этом вопросе не изменилась — с первых митингов десятых годов я твердила: вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина — это нелепо и скорее показывает слабость позиции", — считает Собчак.
Кроме того, телеведущая сравнила грузинского журналиста с подростком, а также отметила, что похожей риторики в своих заявлениях придерживается Алексей Навальный, однако такая позиция, по мнению Собчак, лишь отпугивает людей.
В воскресенье вечером Габуния начал свою авторскую программу "P. S. " на "Рустави 2" с ругани в адрес Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами. Позже саморегулирующая комиссия ТВ отстранила Габунию от работы на два месяца.